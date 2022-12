«Avatar: La voie de l’eau» une nouvelle claque visuelle encore plus puissante!

L’utilisation des effets spéciaux numériques, de la 3D et de la motion capture est portée à un tel degré de netteté dans le réalisme qu’on « est » dans le film – à voir de préférence sur grand écran, en Imax 3D, pour une expérience totale. Le défi relevé est d’autant plus grand que cette fois, on explore les fonds marins de Pandora. Cameron et ses équipes ont une nouvelle fois révolutionné le monde du numérique, en mettant au point des techniques qui, pour le cinéaste, pourront servir aux autres dans leurs films à l’avenir.

Il faut se pincer pour se rappeler que les images marines que nous voyons ne sont pas réelles. Non, les tulkuns, ces cétacés plus grands que les baleines, avec lesquels le peuple de l’eau guidé par Ronal (Kate Winslet) vit en symbiose, n’existent pas, et pourtant, on y est. Et James Cameron prend le temps (le film dure 3 h 20), de nous imprégner de ce nouvel univers.

« Avatar : La voie de l’eau » débute alors que Jake Sully et Neytiri (Sam Worthington et Zoe Saldana), à la tête des Na’vis, luttent contre une nouvelle tentative des humains de coloniser leur planète. Mais, devenus parents, ils sont une cible pour l’avatar de leur pire ennemi, Quaritch (Steven Lang). Surtout qu’ils ont adopté Kiri, la fille de Grace (Sigourney Weaver), et veillent sur Spider, un jeune humain laissé bébé au départ des envahisseurs. Aussi sont-ils obligés de rejoindre le peuple de l’eau. On va suivre l’adaptation compliquée de la famille à ce nouvel environnement.

Devenus parents, Jake Sully et Neytiri (Sam Worthington et Zoe Saldana), doivent apprendre à se faire écouter de leurs enfants! © 20th Century Studios

L’intrigue s’interrompt d’ailleurs un long moment pour laisser place, en plus de ce portrait de famille, à quasi un documentaire ethnologique, parfois too much, comme les « discussions » avec les tulkuns. Mais Cameron ne serait plus Cameron s’il ne poussait pas parfois le bouchon trop loin. Il faut accepter de se laisser porter et de mettre son incrédulité sur pause, sinon on risque de s’ennuyer. « La première histoire était plus simple, les caractères plus entiers. Ici, Zoe comme Sam, entre-temps, sont devenus parents. Moi-même, j’ai cinq enfants, et j’ai voulu inscrire cette dynamique dans l’histoire. La principale préoccupation devient de les protéger », nous a confié le cinéaste. Contrairement aux Marvel, l’univers créé par lui est rempli d’émotions réelles. Une sacrée différence.

Kate Winslet et Cliff Curtis jouent les hôtes en osmose avec l’univers marin de Pandora. © 20th Century Studios

On oublie aussi que les héros bleus n’existent que grâce à la motion capture. On sent que Spider est là pour garder un « maitre étalon » humain, rappeler que nous ne sommes pas dans un film d’animation. « Quand vous tournez, vous marchez dans un espace vide, mais il est chargé d’une pulsation, d’une vérité que Jim a construite et partagée avec nous », nous explique Kate Winslet, de retour dans l’univers aquatique du cinéaste 25 ans après « Titanic ».

La version originale de Quaritch (Steven Lang) pourrit dans la forêt de Pandora, mais son avatar n’en a pas fini avec Jake Sully. © 20th Century Studios

Les émotions et relations entre les personnages étant plus développées, cela ôte une part de la force héroïque qui sublimait le premier film, plus guerrier, même si l’intrigue de fond reste simple : il s’agit toujours de lutter contre l’envahisseur. Les affrontements sont limités, mais chargés de sens : le grand combat a lieu sur une sorte de baleinier utilisé pour chasser les tulkuns par des humains dont la planète agonise. C’est bien de notre monde que Cameron nous parle. Et même de sa propre histoire de cinéaste.