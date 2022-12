Le programme d’opérations du contrat de quartier durable Deux Cités à Forest approuvé par la Région

Le périmètre d’action du contrat de quartier durable Deux Cités englobe plusieurs endroits : le parc du Bempt, la Nouvelle Cité, la Cité-jardin Forest-Vert, le complexe des Huileries, l’ensemble formé par les rues du Katanga/Soierie/Max Waller ainsi que les axes principaux qui relient et délimitent ces différents espaces.

Concrètement, son programme mettra en œuvre 19 projets socio-économiques liés au soutien scolaire, à la propreté, à la médiation, aux activités culturelles et sportives. Ces projets sont portés par des associations et services communaux. Le contrat de quartier prévoit également le réaménagement complet des squares de la Nouvelle Cité et de l’avenue de la Verrerie, la création de nouveaux logements communaux adaptés aux personnes à mobilité réduite et des projets d’équipements pour le quartier, comme la rénovation de la Fermette du Bempt, la nouvelle crèche néerlandophone et Foyer de quartier.