L’avocat générale réclame la liberté pour celui qui a tué Gaetano Sedici

Lamine Fofana (25 ans) était accusé de plusieurs faits graves commis dans le cadre des émeutes qui s’étaient déroulées le 11 mai 2018 à Verviers et lors desquelles Gaetano Sedici avait été poignardé d’un coup de couteau dans le cœur. L’accusé a été déclaré coupable d’avoir causé la mort de Gaetano Sedici par défaut de prévoyance et de précaution. C’est de manière accidentelle, en faisant des gestes désordonnés avec des couteaux pour se défendre de la foule, qu’il avait touché la victime. Il a aussi été déclaré coupable de port d’armes et de séjour illégal. Le jury l’a acquitté de deux tentatives d’assassinat sur Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans), car il était en état de légitime défense.

Les frères Mohamed et Imad M. étaient à l’origine du soulèvement de tout un quartier à l’égard des proches de Lamine Fofana. L’avocat général a réclamé aux jurés de faire preuve de sévérité à leur égard. Mohamed M. possède un casier judiciaire garni de plusieurs condamnations. «Il démarre au quart de tour et voit rouge. Il s’est positionné comme le shérif du quartier. Il présente un comportement dangereux, vindicatif et peu maître de lui. C’est de la terreur et de la truanderie!», a souligné l’avocat général Catrice.

Mohamed M. a été déclaré coupable de port d’arme, de menaces avec arme, de violation de domicile et de coups et blessures. Le ministère public requiert contre lui une peine de 50 mois de prison avec sursis probatoire et avec une amende de 3 000 euros.

Lire aussi Aux assises de Liège, les avocats de Lamine Fofana plaident les coups et blessures involontaires

Imad M. a été déclaré coupable de violation de domicile et de coups et blessures volontaires. Le ministère public a souligné son absence de casier judiciaire et son insertion professionnelle. «C’était un suiveur. Le moteur, c’était son frère», a indiqué l’avocat général, avant de solliciter une sanction qui ne soit pas nuisible à l’évolution de sa carrière, comme une peine de travail.

Lire aussi La délibération sur la culpabilité de Lamine Fofana dans le meurtre de Gaetano Sedici a lieu mardi, à Liège

L’avocat général Paul Catrice a requis plusieurs sanctions contre Lamine Fofana. Il a sollicité une peine de 2 ans de prison et une amende de 100 euros pour l’homicide involontaire de Gaetano Sedici, une peine d’un an pour le port d’armes et une peine d’un mois pour le séjour illégal. « Mais mon message est clair: liberté. Lamine Fofana a déjà été privé de liberté pendant 18 mois et il a trop souffert », a exposé l’avocat général.

Les avocats de Lamine Fofana, Me Steve Van Laenen et Me Séverine Solfrini, ont souligné ses valeurs familiales et sa solidarité. Ils ont réclamé une peine de travail, une probation autonome ou une peine assortie d’un sursis pour le surplus de la détention préventive. «Il pourra ainsi finaliser ses démarches d’intégration et mener une vie paisible», a indiqué Me Van Laenen.

La défense de Mohamed M., Me Paulina Dandenne, a sollicité une peine de probation autonome. La défense d’Imad M., Me Paul et Bertrand Thomas, a sollicité une peine de travail.