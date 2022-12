Une unité des forces spatiales américaines lancée en Corée du Sud pour détecter les missiles lancés par son voisin

« À seulement (77 km) au nord (d’où nous nous trouvons) existe une menace existentielle (…) Nous devons être prêts à faire preuve de dissuasion, à nous défendre contre (elle) et, si nécessaire, à la vaincre », a déclaré le lieutenant-colonel Joshua McCullion, qui dirigera la nouvelle unité spatiale.

Cette nouvelle unité assurera « la détection de lancements de missiles nord-coréens et (leur alerte) quasiment en temps réel », selon un communiqué diffusé par les forces américaines en Corée du Sud (USFK).

Pyongyang a mené cette année une série record d’essais d’armements, notamment de son tout nouveau missile balistique intercontinental, poussant les États-Unis et Séoul à conduire en réaction des exercices militaires conjoints de grande ampleur.

Quelque 28.500 soldats sont stationnés en Corée du Sud par Washington pour l’aider à se protéger contre le Nord, doté de l’arme nucléaire et avec qui le Sud reste techniquement en guerre, le conflit de 1950-1953 s’étant conclu sur un armistice et non un traité de paix.

L’ancien président américain Donald Trump a ordonné la création de la Force spatiale en 2018, arguant que le Pentagone en avait besoin pour pallier des vulnérabilités dans l’espace et affirmer la domination des États-Unis en orbite.

La nouvelle unité est l’une des rares déployées par les forces spatiales américaines hors du territoire continental des États-Unis, à l’image de Hawaï où un commandement a été inauguré en novembre.