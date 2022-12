L’Institut de médecine tropicale d’Anvers veut optimiser les vaccins contre la rage

Pour l’instant, deux vaccinations, espacées de minimum sept jours, sont nécessaires contre cette pathologie. Grâce à cette nouvelle recherche baptisée «Single-R», mise en place par le Centre d’essais cliniques (Clinical Trial Centre - CTC) de l’ITG, une seule dose de vaccin serait suffisante, a fait savoir l’établissement anversois mercredi.

L’ITG est à la recherche d’adultes ne s’étant pas encore fait inoculer de vaccin contre la rage. L’étude débutera en janvier et s’étalera sur une période de sept mois. Celles et ceux qui participeront à l’entièreté du projet seront complètement vaccinés. Pour ce faire, les participants devront se rendre de six à huit fois au centre d’étude. Ces visites seront réparties sur un laps de temps estimé entre sept et neuf mois. À chaque visite, les volontaires recevront la somme 25 euros.