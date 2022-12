Mishel et Thibaut Courtois: et maintenant, place aux préparatifs du mariage!

Comme chacun sait, les Diables rouges ont quitté un peu vite le Mondial, sans coup d’éclat et la tête basse.

Mais cela n’empêche pas nos joueurs de partir en vacances, comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours : Romelu Likaku est parti aux Seychelles, Kévin De Bruyne en Laponie… Thibaut Courtois et sa fiancée Mishel Gerzig se reposent quant à eux aux Maldives. Un voyage sublime, si on en croit les photos publiées tout récemment sur Instagram par le mannequin israélien.

Un voyage qui ressemble à une lune de miel avant l’heure. Car oui, désormais, le couple va mettre les bouchées doubles pour préparer son mariage !

L’année prochaine ?

Pour rappel, en juin dernier, Thibaut a demandé la main de la jolie Mishel sur un yacht de luxe amarré au lare de la côte amalfitaine. Les deux amoureux, qui ont fait connaissance via Instagram, ne se fréquentent que depuis un an et demi. Mais entre-eux, c’est l’amour fou. « Encore une belle journée », poste Mishel sur Instagram, pour illustrer une photo d’elle en bikini. « J’ai tellement de la chance », répond Thibaut en commentaire. On le croit sur parole.

Mishel pense donc désormais au mariage, qui devrait logiquement avoir lieu l’année prochaine. « Je ne m’occupe pas encore des préparatifs pour la fête », avait-elle expliqué à nos confrères du Nieuwsblad il y a quelques semaines, expliquant que Thibaut devait d’abord se concentrer sur la Coupe du Monde, et qu’il serait temps d’y penser après le Mondial. La concentration aura été de courte durée. Place aux préparatifs, donc.

Si Thibaut Courtois se marie l’année prochaine, ce sera le deuxième mariage dans sa famille en deux ans, puisque son frère Gaëtan s’est marié en juin dernier.

S’il n’y a pas encore de date pour le mariage, Mishel Gerzig avait été claire : il sera temps d’y penser après la Coupe du Monde. La jeune femme de 25 ans rêve aussi d’avoir des enfants avec le gardien de but de notre équipe nationale. « Thibaut et moi y pensons, mais ce n’est pas pour tout de suite, peut-être après le mariage ».

Pour rappel, Thibaut Courtois est déjà papa de deux enfants nés d’une précédente union.