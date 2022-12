Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est dans sa maison de Marcinelle que Robert nous reçoit. Au milieu d’un séjour chargé de souvenirs, les photos de son fils, Pierre, sont mises en évidence. Ainsi que l’urne contenant ses cendres. De ses propres mots, cela fait maintenant bientôt 5 ans que la vie de Robert est détruite. Depuis le 28 janvier 2018 exactement quand, vers 7 heures ce dimanche-là, la police a frappé à sa porte. « On m’a dit que mon fils avait été tué. Qu’il s’était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ça veut tout dire, et rien en même temps… », se souvient ce Carolo, aujourd’hui âgé de 83 ans.

À l’époque, Robert vit avec son fils Pierre, son petit-fils qui était chez sa mère à ce moment-là, et sa fille. Il savait que Pierre avait passé la nuit dehors, il en avait même l’habitude. « Il aimait s’isoler pour écouter sa musique et boire un coup. Quand il ne travaillait pas le lendemain, ça lui arrivait d’y passer la nuit. Quand je ne le voyais pas rentrer, je ne m’en inquiétais pas forcément. D’ailleurs la veille au soir, on s’était dit ‘à demain’, comme d’habitude… » Personne n’aurait en effet pu penser que Pierre allait faire la pire des rencontres, celle qui allait lui faire vivre un enfer.

« Une meute et de l’alcool »

Le soir du 27 janvier 2018, c’est tout près de la piste Hébert, rue d’Andrémont à Jamioulx, que Pierre décide de passer la nuit.