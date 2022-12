Travaux en cours sur l’E40 à Crisnée et Berloz: des réparations de nids-de-poule

La route était endommagée. « Il y avait des nids-de-poule sur cette autoroute E40 près de la sortie nº30 de Crisnée et nº28a de Berloz. Des équipes se sont donc occupées de ces trous et les ont rebouchés avec un asphalte à chaud. C’est une solution temporaire qui améliorera le confort des usagers. Ces trous ne sont pas liés aux températures négatives, ils s’étaient déjà formés avant qu’il ne commence à geler », ajoute la porte-parole de la Sofico.

Une solution plus durable sera ensuite envisagée. « L’asphalte à chaud qui est utilisé pour l’instant permet de réparer la route rapidement, mais pour une courte durée, cette matière s’endommage plus vite. On va donc programmer des travaux de réparations avec du béton mais ce chantier prend un peu plus de temps parce qu’il faut que le béton qui sera coulé sèche, avant que les voitures et les camions ne recirculent dessus », conclut Héloïse Winandy.