53 millions d’euros pour les primes Renolution en 2023 pour aider à la rénovation du bâti à Bruxelles

Renolution est la stratégie bruxelloise pour rénover en profondeur le bâti bruxellois afin notamment d’en réduire la consommation énergétique. L’objectif final est de permettre aux habitants de la Région bruxelloise de réduire leurs factures mais aussi de lutter contre le dérèglement climatique et assurer un cadre de vie sain aux Bruxellois. Tenant compte de sa part prépondérante dans les émissions de gaz à effet de serre de la Région, le bâti est au centre de mesures importantes, concertées dans le cadre du programme Renolution. Différentes mesures d’accompagnement et de soutien financier (primes, prêt à taux zéro, etc.) sont amplifiées pour permettre à chacun de mener les travaux nécessaires, avec une attention plus forte aux personnes aux revenus les plus bas. Pour ces dernières, les primes Renolution réformées en ce début d’année 2022, visaient déjà une couverture 50 % des investissements nécessaires dans le logement pour atteindre l’objectif régional. L’année prochaine, ce sont 53 millions d’euros qui seront consacrés aux primes pour venir aider les Bruxellois à rénover leur bâti, soit un doublement du budget par rapport à 2019.

« Avec Renolution, un projet fondamental pour le climat, comme pour le confort, le portefeuille et la santé des Bruxellois, la Région accompagne gratuitement toutes celles et ceux qui souhaitent rénover leur bâti et met à leur disposition un ou plusieurs outils de financement adaptés à leurs spécificités. Je me réjouis, par ailleurs, de constater que les Bruxellois demandent, chaque année, de plus en plus de primes Renolution », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de la Transition climatique et de l’Énergie.

Changements Dès 2023, la prime isolation toiture est augmentée. 30 % des toitures bruxelloises ne sont pas isolées. L’isolation des toitures est la priorité pour réduire les consommations. La prime « chauffage via pompe à chaleur » est élargie aux pompes hybrides. Une prime est créée pour le raccordement d’un logement ou une entreprise à un réseau de chaleur. Il s’agit d’une prime allant de 1.000 à 1.500 euros par raccordement.

Dans le cadre de la rehausse des objectifs climatiques en 2030, le gouvernement bruxellois s’est engagé dans l’accélération de la sortie des énergies fossiles, en sortant au plus tôt de l’utilisation des combustibles liquides et en amorçant la sortie de notre dépendance au gaz naturel. Il a donc été décidé de mettre un terme aux primes à destination des chaudières à gaz. Comme les deux autres Régions, dès 2023 la Région bruxelloise concentrera donc le soutien financier sur les systèmes de chauffage efficace et bas carbone : pompe à chaleur « air-eau », géothermie, installations solaires thermiques, réseaux de chaleur, etc.