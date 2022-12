Aline tuée à Quévy: «Je ne supportais pas cette situation de ménage à trois», la maîtresse de l’accusé, devenue son épouse, témoigne

La cour d’assises du Hainaut a auditionné, mercredi matin, l’ancienne maîtresse de Frédéric Lepoint, poursuivi pour avoir assassiné son épouse, Aline Thirion, la nuit du 3 au 4 décembre 2014 à Quévy-le-Grand. Le témoin est l’épouse de l’accusé depuis 2020.

Le témoin, 28 ans, était la maîtresse de Frédéric Lepoint en décembre 2014, depuis deux mois. Elle avait rencontré le couple Lepoint-Thirion en 2012 lors d’une démonstration de danse country à Quévy-le-Petit.

de videos

Aline Thirion avait commencé à suivre des cours de danse, donnés par le témoin et sa mère. Frédéric Lepoint y accompagnait sa femme, le vendredi soir, mais ne dansait pas. Le témoin et le couple se sont bien entendus. « Au départ, nous étions amis, sans plus. La relation amoureuse a débuté le 5 octobre 2014 », a exposé l’ancienne maîtresse de l’accusé. Selon elle, Frédéric Lepoint a été le seul à la soutenir lorsqu’elle a déposé plainte pour viol contre son ex-compagnon.

Lire aussi Assises de Mons: les enfants de Frédéric Lepoint, l’accusé, et d’Aline Thirion, assassinée à Quévy, ont pris la parole: «C’était particulièrement tendu entre mes parents»

Des messages la nuit des faits

L’accusé et le témoin ont échangé de nombreux messages, notamment la nuit des faits. L’ancienne maîtresse de Frédéric Lepoint le mettait sous pression, pour qu’il quitte Aline Thirion. « Je ne supportais pas cette situation de ménage à trois », dit-elle. La présidente remarque toutefois que c’était déjà le cas quand elle était avec Frédéric Lepoint et son ancien compagnon, en même temps.

Aline, la victime. - D.R.

L’accusé aurait alors déclaré qu’il avait entamé des démarches pour divorcer. L’avocat général constate que l’accusé avait pris congé « pour faire le point, se séparer ou sauver son couple ». L’accusé répond que les deux options étaient ouvertes.

Le 4 décembre, à 00h40, le témoin a laissé un message vocal à son amant, y exprimant sa jalousie. Le témoin parle d’une boutade entre eux, mais un avocat de la partie civile estime que le contenu de ce message est tout sauf une blague, compte tenu de l’intonation. Les amants ont échangé des messages jusqu’à 1h30 du matin.

Lire aussi Véronique, la sœur d’Aline Thirion retrouvée morte ligotée à Quévy: «Frédéric Lepoint a refait sa vie alors qu’il a pris celle de ma sœur!» (vidéo)

Après les faits, le témoin se souvient que Frédéric Lepoint a pris du temps pour ses enfants. Toutefois, des témoins ont déclaré qu’ils avaient été choqués que les amants s’affichent en public juste après l’enterrement d’Aline Thirion. La jeune femme précise que Frédéric Lepoint s’est installé chez elle en janvier 2015.

Mariage quelques mois après

Le couple s’est marié le 4 juillet 2020. Le témoin décrit son mari comme un homme franc, affectueux, qui n’a pas sa langue dans sa poche. « Il est la plus belle chose qui me soit arrivée. Sans lui, je ne serais plus là ».

La jeune femme prétend qu’elle n’était pas au courant des finances de sa rivale amoureuse. « Il vous a écrit, le 24 novembre: ’tu veux me retrouver sans le sou’. Que voulait-il dire ? », demande l’avocat général au témoin.

L’avocat demande également au témoin si l’accusé lui a laissé penser qu’il allait se débarrasser de son épouse. « Il n’aurait jamais pu faire ça. Il n’aurait jamais pris la décision de partir sans réfléchir. Il ne prend pas ses décisions à la légère. Il est cartésien ».