Guerre en Ukraine: sept millions d’enfants ukrainiens menacés par les températures hivernales, selon l’Unicef

« Sans accès stable à l’électricité, au chauffage ou à l’eau, les enfants sont non seulement confrontés à un froid extrême – les températures peuvent descendre en dessous de -20ºC – mais ne peuvent pas non plus profiter des possibilités d’apprentissage en ligne qui constituent le seul accès à l’éducation pour de nombreux enfants. En effet, de nombreuses écoles ont été endommagées ou détruites », a déclaré le Fonds des Nations unies pour l’enfance. de videos En outre, les établissements de santé risquent de ne pas être en mesure de fournir les services essentiels, tandis que les systèmes d’approvisionnement en eau inadéquats augmentent le risque déjà extrêmement élevé de pneumonie, de grippe saisonnière, de maladies transmises par l’eau et de COVID-19, ajoute l’organisation.

« Et en plus de la menace immédiate que représentent les conditions de froid, les enfants sont également privés de la possibilité d’apprendre ou de rester en contact avec leurs amis et leur famille, ce qui met leur santé physique et mentale en grand danger », a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef.

Dans sa guerre d’invasion contre l’Ukraine depuis octobre, la Russie a opté pour une stratégie d’attaques massives contre les infrastructures ukrainiennes, notamment énergétiques.