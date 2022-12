Des malfrats condamnés à payer 150.000 euros à la policière qu’ils ont blessée par balle à Tiège

Le 14 octobre 2018, une fusillade éclatait près du rond-point de Tiège. Des policiers tentaient d’intercepter un véhicule avec à bord trois malfrats qui avaient été repérés sur le parking du foot à Dison, alors qu’ils comptaient commettre un vol. Nicolas Grbesa, un des trois, avait alors tiré à l’arme de guerre, une Kalachnikov, sur les forces de l’ordre, lors de la course-poursuite. Ensuite, les malfrats étaient venus buter sur une équipe réalisant un contrôle BOB, à Tiège. Coincés, ils avaient fui à pied, non sans à nouveau tirer. Un policier avait été blessé au flanc et une balle avait frôlé une de ses tempes. Une inspectrice avait été touchée aux jambes, tandis que Najib Bakrim, un des bandits était touché au dos.

Le trio, dont le casier judiciaire était déjà bien lourd, a été jugé pour ces faits, en janvier 2020. Grbesa, le tireur, a écopé de 13 ans de prison. Bakrim et Tarek Benboujemaa, le troisième larron, ont été condamnés à 11 ans. Mais on n’en est pas resté là, car l’inspectrice s’était portée partie civile. Et, rapporte la Dernière heure, elle vient d’obtenir réparations au tribunal, à Liège, à hauteur de 150.991 €, à majorer des intérêts, pour ses blessures et ses séquelles. On lui avait reconnu 15 % d’incapacité permanente depuis la fusillade. Les trois vont aussi devoir verser les indemnités de procédure, de l’ordre de 6.000 €.