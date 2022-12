La piscine Longchamp à Uccle sera fermée pendant les vacances de Noël

La piscine Longchamp gardera ses portes fermées durant la période du 23 décembre au 8 janvier inclus. « Il s’agit de notre période de fermeture annuelle, celle-ci est mise à profit pour effectuer des travaux de maintenance », confirme Alexandre Somma, président de la piscine Longchamp.

« Concrètement, on parle de rejointoyer les mosaïques des carrelages de la piscine que ce soit dans la partie des douches mais aussi sur les plages d’accueil du public. Cette fermeture, permet l’inspection de toute la partie non visible des installations qui sont parfois attaquées par le chlore et qui peuvent poser problème. Cela permet aussi de pouvoir faire un recyclage de l’eau qui est obligatoire tous les 2 ans. » rappelle Alexandre Somma.