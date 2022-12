En manque d’intimité, ces parents ont laissé dormir leur nouveau-né dans l’abri de jardin: le bébé est décédé…

C’est un drame sans nom qui s’est joué dans une maison de Liverpool en Angleterre. Les parents d’un petit garçon de deux mois se disputaient car leur maison est surpeuplée et ils ressentaient un manque d’intimité. Ils ont pris la décision de faire dormir le nouveau-né dans la remise du fond du jardin.

C’est là que le drame s’est déroulé, si l’enfant dormait, la nacelle sur laquelle il était posé a basculé, et s’est retournée. L’enfant, en manque d’oxygène, n’a pas survécu.

Le Mirror, présent a l’audience, donne de plus amples informations : les faits se sont produits lors du premier confinement. la famille, vouée a vivre enfermée dans la maison, n’a pas réussi à trouver d’autre solution au manque de place dans la maison et de sommeil que de faire dormir l’enfant dans l’abri de jardin. « Dans la précipitation ou par imprudence, la nacelle a été placée par la mère et/ou le père sur un carton inapproprié et peu sûr dans la remise », dit le juge.

« La nacelle a basculé et le bébé s’est retrouvé dans une position non naturelle et inhabituelle. Cela a compromis sa respiration et a conduit à sa mort par asphyxie. »

Les parents ont quant à eux nié les faits. Selon le juge, ils ont « inventé un faux compte rendu des circonstances entourant la mort du bébé ». En effet, ils avaient déclaré que c’était une mort subite de leur enfant.

Le jugement n’a pas encore été rendu.