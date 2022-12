«Nous demandons votre démission», la responsabilité d’Alexander De Croo remise en question suite à ses messages WhatsApp, le Premier ministre se défend

En commission Intérieur de la Chambre, le libéral a été attaqué frontalement par l’opposition. La N-VA et le Vlaams Belang étaient aux premiers rangs pour cet exercice, mais les critiques sont aussi venues du PTB, des Engagés et de DéFI, visant aussi bien le budget en lui-même que la communication du Premier ministre (davantage tournée vers les médias que vers l’assemblée, selon certains) et sa réaction à la révélation dans la presse de messages WhatsApp entre son cabinet et celui de la secrétaire d’Etat.

« Cela suffit. Nous demandons votre démission », a lancé Sander Loones (N-VA), accusant le Premier ministre d’avoir menti à plusieurs reprises au sujet de ces messages. L’élu a martelé sa demande d’avoir un accès complet à cette discussion WhatsApp, ainsi qu’aux courriers électroniques entourant le budget, demandes auxquelles le Premier ministre n’a pas réagi.