Bruxelles, lieu de tournage de plus en plus plébiscité: «Plus de 3 millions d’euros investis cette année dans 32 projets»

À côté de l’Atomium, du Manneken-Pis, de ses gauffres et ses choux, Bruxelles se taille doucement une réputation dans la production audiovisuelle. La capitale est de plus en plus demandée pour ses talents (écriture, difussion, production et post-production) et comme lieu de tournage. Cette année encore, le mécanisme de soutien screen.brussels a investi dans 32 projets retenus au départ de 79 sollicitations : 14 longs-métrages, 7 projets d’animation, 5 documentaires, 2 séries télés, 3 webséries et 1 collection de courts-métrages.

72% des projets soutenus sont des productions majoritaires belges. Également, 12% de ces projets ont bénéficié du soutien financier d’un des 2 autres fonds régionaux belges - Wallimage et Screen Flanders. Dans 88% des projets, screen.brussels est donc le seul fonds régional belge à intervenir. En participant à une initiative européenne Ukrainian Films Now, screen.brussels a consacré cette année 20.000€ pour permettre au long-métrage ukrainien Once We Were 15 de finaliser sa post-production à Bruxelles.