Bruxelles, lieu de tournage plébiscité et rentable: «Plus de 3 millions d’euros investis cette année dans 32 projets»

À côté de l’Atomium, du Manneken-Pis, de ses gaufres et ses choux, Bruxelles se taille doucement une réputation dans la production audiovisuelle. La capitale est de plus en plus demandée pour ses talents (écriture, diffusion, production et post-production) et comme lieu de tournage. Cette année encore, le mécanisme de soutien screen.brussels a investi dans 32 projets retenus au départ de 79 sollicitations : 14 longs-métrages, 7 projets d’animation, 5 documentaires, 2 séries télés, 3 webséries et 1 collection de courts-métrages. 72 % des projets soutenus sont des productions majoritaires belges. Dans 88 % des projets, screen.brussels est donc le seul fonds régional belge à intervenir. « C’est une façon de contribuer à la création d’une image d’une ville métropole créative. Le marché audiovisuel européen est très concurrentiel avec 55 fonds économiques régionaux. On doit mettre Bruxelles sur la carte de la production et coproduction internationale », déclare Noël Magis, managing director à screen-brussels.

de videos De plus en plus de scénaristes et réalisateurs s’emparent de Bruxelles pour y situer leur histoire. En 2022, ce sont 21 projets soutenus (sur les 32) qui portent Bruxelles à l’image. « Pas mal de production viennent pour les décors du 19e siècle, les contrastes entre le quartier Nord et les petites maisons bruxelloises mais aussi pour ses décors actuels comme avec la série ‘Pandore’. Bruxelles offre pas mal de sujets et de décors », note Noël Magis

Les productrices et réalisatrices sont plus nombreuses qu’en 2016 mais il reste un déséquilibre. « On a, proportionnellement aux dossiers reçus, très peu de dossiers portés par des femmes. En général, les projets portés par des femmes sont 9 fois sur 10 soutenus par le fonds car ils sont bons et répondent aux critères », précise Stéphanie Hugé, coproduction manager chez screen.brussels.

Brussels Animation Valley L’animation a le vent en poupe. Le talent et l’expérience des studios d’animation situés essentiellement à proximité du canal gagnent chaque année des galons en termes de projets de qualité et d’importance sur la scène européenne. « La filière de l’animation prend de plus en plus d’importance. Cela crée un écosystème tourné vers l’animation qui est sans limite et vend du rêve », constate Rudi Vervoort (PS), ministre-président. En 2022, 28 % du budget a été investi dans des projets d’animation. « C’est générateur de rêve et d’emplois car », rajoute Stéphanie Hugé. « Ceux qui offrent le meilleur rapport, ce sont les gros projets d’animation ou de série car le budget est plus important et cela se fait sur un plus long terme que les longs-métrages. » Retour sur investissements Avec en moyenne 40 % de productions soutenues sur toutes les demandes reçues, screen.brussels effectue une sélection basée sur des critères économiques. « La langue du projet n’est pas du tout prise en compte. Ce qui nous intéresse ce sont les dépenses en termes d’emploi lié à la filière de videos Un euro investi par la Région génère 8 euros de dépense en audiovisuel à Bruxelles. « Plus de 3 millions d’euros ont été investis cette année dans 32 projets qui devraient générer au minimum plus de 34,7 millions d’euros de dépenses audiovisuelles directes. Depuis 2016, au moins 160 entreprises du secteur créées ou relocalisées dans la Région, et les projets ont été réalisés à 60 % par des Bruxellois et produits à 74 % par des maisons de production installées à Bruxelles », se réjouit Rudi Vervoort. « C’est un secteur important pour la région car ce sont 8.000 emplois directs. »