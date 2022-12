L’Unamur rejoint l’alliance européenne UniversEH, axée sur la thématique de l’espace

UniversEH s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Universités européennes », promue par la Commission européenne. L’UNamur rejoint six autres partenaires d’une alliance qui aborde la thématique spatiale, sous divers aspects : science, ingénierie, économie, sciences sociales et humaines, brevets et innovation, entrepreneuriat, sciences et médecine, développement durable, art et culture.

« UniversEH s’inscrit parfaitement dans les valeurs défendues à l’UNamur, à savoir placer l’humain au cœur de nos démarches scientifiques. Rejoindre cette alliance représente une source de rayonnement de nos expertises et une formidable opportunité pour l’ensemble de notre communauté universitaire, tant pour nos scientifiques, que pour nos académiques et nos étudiants, de nouer de nouvelles collaborations fructueuses », se réjouit Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur.