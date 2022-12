Nouveau frein dans la saison de Romelu Lukaku: son coach n’a pas l’intention de le faire jouer ce week-end

Absent pendant la majeure partie du début de saison en raison d’une déchirure des ischios jambiers (il n’a disputé que 5 matches avec l’Inter), qui l’a aussi empêché de débuter les trois matches des Diables à la Coupe du monde, Romelu Lukaku va tenter de lancer pour de bon sa saison lui qui, après quelques jours en vacances, a rejoint le groupe de l’Inter Milan à l’entraînement.

Jouera-t-il les trois matches amicaux à venir des Nerazzurri ? Pas certain. Il pourrait ainsi être absent samedi pour le duel face au Betis Séville, son coach préférant pour l’instant le laisser au centre d’entraînement plutôt que de l’emmener en Espagne.

« L’attaquant doit mettre du carburant dans ses jambes », écrit d’ailleurs la Gazzetta dello Sport. « Il doit améliorer sa forme, son rythme et sa résistance lors de sprints à haute intensité. Et ce, dans le but d’éviter d’avoir des problèmes à l’avenir. S’il venait finalement à jouer, ce serait 45 minutes au plus ».