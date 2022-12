La Région bruxelloise crée sustAIn.brussels, un pôle d’excellence en Intelligence artificielle pour les entreprises

Selon Mme Trachte, sustAIn.brussels est porté par un consortium affichant expertise et complémentarité: deux acteurs académiques de pointe dans le digital et l’intelligence artificielle (ULB et VUB), deux entités spécialisées dans le soutien aux entreprises (Sirris et Agoria) et BeCentral, acteur incontournable du digital à Bruxelles apportant son expertise en formations et réseautage.