Un subside européen de 100 millions pour construire l’île énergétique Princesse Elisabeth

Le subside de 99,7 millions d’euros contribuera au développement de l’infrastructure qui doit former un maillon essentiel de l’exploitation de l’éolien offshore en mer du Nord.

L’île énergétique sera installée à 45 kilomètres au large de la Côte et s’étendra sur cinq hectares, dans la zone Princesse Elisabeth prévue pour la construction de nouvelles éoliennes. Elle hébergera presque exclusivement des infrastructures de transport, regroupera l’énergie produite par les nouvelles éoliennes offshore (3,5 gigawatts) et fera également office de hub pour de futures interconnexions – des lignes sous-marines à haute tension – avec la Grande-Bretagne et le Danemark.