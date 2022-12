Funds For Good Impact a franchi la barre des 1 000 projets soutenus

A chacune de ces personnes, elle a octroyé un prêt d’honneur allant de €500 à €15 000 au taux d’intérêt de 0% avec une franchise de remboursement afin de laisser le temps à l’entrepreneur de développer son activité. Parmi ces 1000 personnes, 91% sont des entrepreneurs « Self Made » qui se trouvaient en précarité d’emploi avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ces personnes étaient à la recherche d’emploi, allocataires CPAS, sous contrat interim ou contrat à durée déterminée. Aujourd’hui 70% de ces entrepreneurs sont encore en activité après 2 ans et 82% sont en situation d’emploi (indépendant ou salarié) (source : étude d’impact mS).

9% sont des entrepreneurs « Game Changers » qui ont identifié une problématique sociétale et qui en font leur mission quotidienne de contribuer à sa résolution. Certains se dédient à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou à l’accessibilité aux produits issus d’agriculture durable, d’autres ont pour mission de révolutionner le monde de la publicité ou de la mode afin de rendre ceux-ci plus éthiques et durables. Le soutien de ce type de projet a démarré en 2020.

Patrick Somerhausen, co-fondateur de Funds For Good commente : « Les idées et l’enthousiasme ne leurs manquent pas! Chacun de ces entrepreneurs et entrepreneuses ont une singularité, une histoire riche et touchante. Nous sommes reconnaissants de travailler à leurs côtés et espérons qu’ils continueront à nous épater encore de nombreuses années. Dans un contexte où les inégalités se creusent, les chiffres de notre impact nous motivent à continuer à utiliser la remise à l’emploi pour contribuer à une société plus humaine, juste et durable. »

Une étude microStart a démontré que 1 EUR investi dans un microcrédit accompagné, génère une valeur de 2,53 EUR pour la collectivité (par le fait que ces personnes ne dépendent plus d’allocation et payent des impôts et taxes) (source : étude d’impact mS). Nicolas Crochet, co-fondateur ajoute : « Nous ne le répèterons pas assez, notre société regorge de talents, d’imagination et de compétences pour créer un monde meilleur. Il est donc important d’inclure tout le monde, de valoriser les personnes qui ont été exclues jusqu’à présent et de leur offrir l’opportunité d’entreprendre et de poursuivre leur rêve. » La majorité des projets soutenus sont situés en Belgique et ce, grâce aux partenariats avec les institution de microfinance telles ques microStart, Crédal, Finance.Brussels. Funds For Good Impact est également active en France, en partenariat avec L’ADIE, au Luxembourg, en partenariat avec Microlux et, depuis cette année, en Espagne en partenariat avec Trebal Solidari.