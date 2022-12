Trade Republic fait le bilan, deux mois après son lancement en Belgique

Voici les préférences d'épargne de ses clients belges. Trade Republic présente aussi les plans d'investissement en actions et ETF les plus populaires depuis leur lancement en octobre 2022.

"En période d'inflation élevée et avec des taux bas ces dernières années, les plans d'investissement sont devenus la tirelire du XXIe siècle", explique Matthias Baccino, Directeur Général de Trade Republic pour la Belgique. "Avec notre offre entièrement digitale, chacun peut facilement intégrer l'investissement dans la réalité de sa vie et commencer à se constituer un patrimoine pour son avenir. Nous sommes très heureux de constater que nos clients continuent à épargner de manière constante, même en période difficile, malgré les craintes et les inquiétudes liées aux taux d'intérêt et à la récession. Ce constat - et le choix de plans d'investissement en ETFs largement diversifiés - montre également que nos clients investissent leur argent dans une optique de long terme."