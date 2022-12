La Belgique fait son entrée dans le top 20 des pays qui consultent le plus le site pornographique Pornhub

Le célèbre site pornographique Pornhub vient de dévoiler ses données de fréquentation annuelles en 2022. On y trouve, comme à chaque fois, les recherches favorites des internautes, comme les termes les plus recherchés, les stars du porno le plus souvent demandées ou encore le temps par visite par pays.

Et ce qui ressort cette année, c’est l’entrée de notre pays dans le top 20 des pays qui offrent le plus de trafic au célèbre site interdit aux mineurs.

La Belgique gagne en effet une place par rapport à l’année dernière, dans un classement dominé largement par les USA.

Par ailleurs, on apprend que les visiteurs du site ont en moyenne 37 ans, mais ce que sont les 18-24 ans qui sont le plus présents sur le site. La durée moyenne d’une visite est d’un peu moins de 10 minutes.