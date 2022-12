Hakim Jemili, humoriste et acteur français de passage à Farciennes mardi pour le tournage de «La Tête dans les Étoiles», avec François-Xavier Demaison et Alice Pol

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Décidément, Charleroi et ses environs attirent de plus en plus le cinéma ! Après la série « Trentenaires » à Thuin et Lodelinsart, ou encore Fabrice Lucchini et Isabelle Huppert en mai dernier à l’Hôtel de Ville de Charleroi, ce sont trois nouvelles stars françaises qui débarquent à Charleroi !

Hakim Jemili - D.R.

Les premiers indices sur la présence (confirmée) d’un des acteurs ont été relevés sur Instagram. Très actif sur les réseaux sociaux, Hakim Jemili, qui s’est fait connaître grâce au « Woop Gang » dans les années 2010, a posté une story dans un endroit bien connu des Carolos…

François-Xavier Demaison. - Crusiaux Franck

Au marché de Noël

En effet, lundi 12 décembre, Hakim Jemili s’adresse aux Carolos pour leur demander où trouver un bon restaurant sur Charleroi.