Il se fait poignarder sans raison alors qu’il jetait ses déchets dans des bulles à verre à Ciney

Alors qu’il venait jeter ses verres dans des bulles à verre de Ciney, un jeune homme s’est fait accoster par un homme né en 1973 qui cherchait à lui acheter sa voiture. « J’étais en scooter avec ma femme. Nous cherchions une voiture à vendre. J’ai vu ce jeune homme et ce véhicule avec le coffre ouvert. Je lui ai demandé s’il le vendait. J’ai ensuite été assez autoritaire et j’ai insisté. Ce monsieur a pris peur et je lui ai mis un coup », a reconnu l’homme devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Le presque quinquagénaire est poursuivi pour tentative de vol avec violence et tentative d’homicide pour ces faits qui remontent au 15 avril 2022. La victime, qui venait de se rasseoir dans sa voiture, a en effet reçu un coup de couteau juste au-dessus du thorax. Elle a souffert d’une plaie superficielle de 2 cm. « Ce monsieur ne doit son salut qu’à un réflexe qui lui a permis de repousser la main de son agresseur », a précisé le parquet de Namur qui requiert une peine de six ans de prison.