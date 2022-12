Le rêve a tourné au cauchemar pour des centaines de supporters du Maroc à quelques heures de la demi-finale contre la France à la Coupe du Monde (vidéo)

La frustration doit être immense. La compagnie Royal Air Maroc a annulé ce mercredi les sept vols à destination de Doha. Ces vols étaient censés amener des supporters de l’équipe du Maroc vers le Qatar où se jouera la demi-finale qui les oppose à la France, ce soir même.

Près de 2100 de supporters marocains rateront donc le coup d’envoi ce soir à Al-Khor au stade Al-Bayt. Alors que 30 vols supplémentaires avaient été annoncés avant la demi-finale, c’est une terrible douche froide pour ces supporters.

La compagnie Royal Air Maroc affirme que cette décision a été dictée par les autorités qataries. « Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d’informer ses clients de l’annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué relayé par le Parisien.

Aucun autre commentaire n’a été donné.

La compagnie a expliqué qu’elle rembourserait les billets d’avion des supporters qui n’auront pas pu effectuer le voyage.

Royal Air Maroc affrète 30 vols supplémentaires

La compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc (RAM) a décidé d’opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d’acheminer les supporters marocains pour la demi-finale du Mondial 2022 contre la France.

Belga

« Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde (…), Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha », indique un communiqué de la RAM publié lundi.

« À une qualification historique, un dispositif historique », vante la compagnie aérienne : ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des « avions gros porteurs » à la veille et le jour du match entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha.

À Doha, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a rendu hommage à plusieurs reprises aux supporteurs marocains, « le 12e homme de l’équipe ». « La sélection doit rassembler tous les Marocains. À un moment, on était divisé. Si on a pu rassembler notre peuple autour du foot, c’est bien », a-t-il notamment déclaré.