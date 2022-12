Football – Jeunes | Pour sa 2e edition, on attend pas moins de 132 équipes au Liège Mixte Trophy Cup ce week-end!

En 2021, La Liège Mixte Trophy Cup avait su attirer 88 équipes sur trois. Une très belle performance pour une première édition. Cette année, le tournoi indoor, qui veut s’imposer comme une référence Liège, franchi encore un palier. On parle cette fois-ci de 132 équipes présentes durant tout ce week-end. Un chiffre très impressionnant mais qui s’explique, en partie, par la qualité de l’organisation. Aux manettes de celle-ci, on retrouve de nombreux acteurs qui ont, pendant des années, été à la baguette du célèbre Challenge inter-amitié.

Axé sur la mixité

Avec un concept totalement revu par rapport au Challenge inter-amité, la Liège Mixte Trophy Cup, comme son nom l’indique, souhaite mettre l’accent essentiellement sur la mixité. « Il y aura 35 équipes féminines. La mixité est l’essence même de l’événement et nous sommes très heureux de voir l’engouement que cela provoque », confie Serge Lanni (ASBL Sports et Loisirs).

Avec pas moins d’un millier de jeunes joueurs et joueuses en action ce week-end, le tournoi pourra compter sur trois sites : Angleur, Grivegnée et le hall omnisports de la Constitution à Liège. « Pour les garçons, on aura des équipes allant de U7 à U15. Pour les filles, il y aura des U17 et des équipes d’adultes », explique Fabrice Geraerts. Habituée à la venue de formation étrangère, l’organisation accueillera, cette année, plusieurs équipes françaises. « Elles viennent essentiellement du nord de la France. »

Cet événement a pu avoir lieu grâce à l’impulsion de la Ville de Liège « Service sociaux et de proximité » mais aussi grâce à plusieurs ASBL : Sports et Loisirs, Angleur Sport et le club de la Jeunesse Sportive Grivegnée sans oublier les partenaires que sont Liège Sport et Coup d’envoi.

Une édition au mois de mai

La Liège Mixte Trophy Cup ne se résume pas à un simple tournoi indoor. En effet, les organisateurs ont aussi programmé une édition estivale et celle-ci aura lieu début mai prochain, durant les vacances scolaires. Elle se déroulera sur le site du club de la JS Grivegnée.

Rendez-vous donc ce week-end pour l’un des plus gros tournois indoor de la province. L’entrée est au prix de 3 euros.