Surprise! Mariah Carey invite sa petite fille sur scène et offre à ses fans un duo féérique (vidéo)

Un moment suspendu qui a comblé les fans de la reine de Noël lors du spectacle « Mimi’s Merry Christmas to all », tenu à Toronto.

C’est sur la scène de la Scotiabank Arena de Toronto que la diva a fait monter Monroe, sa fille de 11 ans (qu’elle a eue avec le rappeur afro-américain Nick Cannon), pour offrir à ses 20 000 fans canadiens présents un moment de pure douceur.

Pour leur tout premier duo, mère et fille ont ainsi repris la chanson de Noël « Away in a Manger », laissant entendre le timbre cristallin de la chanteuse, mais aussi de la jumelle de Moroccan Scott. « C’est un chant que j’adore et qu’on interprète parfois ensemble », a révélé Mariah Carey à propos de sa progéniture. « Je ne la force jamais à chanter, mais on a préparé ça pour vous. »