Bertrand Caroy à cœur ouvert dans «Les orages de la vie» sur RTL-TVI: «La personne qui a tué mon frère était fonctionnaire de police»

Ce mardi 20 décembre, RTL-TVI propose un nouveau numéro des « Orages de la vie », avec Bertrand Caroy. Le policier très apprécié des téléspectateurs se confie comme jamais sur le drame de sa vie, la perte de son frère.

Pour Ciné-Télé-Revue, Bertrand Caroy a accepté de raconter son histoire : « Je sais ce que c’est que de voir des policiers frapper à une porte pour annoncer le décès d’un enfant. J’avais 7 ans et demi, et je revois encore le meilleur ami de mon frère toquer chez nous pour nous prévenir que mon frère avait eu un accident à vélo devant la maison. Il rentrait quand il a été percuté par un automobiliste ivre. Et en voulant prendre la fuite, le conducteur a traîné mon frère, il n’a pas pu s’en sortir vivant. La personne qui a tué mon frère était fonctionnaire de police. La vie a basculé à partir de là. Ce genre de drame qui a marqué ma vie et celle de toute ma famille, je veux l’éviter à d’autres. »