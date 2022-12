Sapins, casse-noisettes géants, illuminations féeriques…: six villages de Mons sur leur 31 pour Noël

Comme chaque année, l’ambiance chaleureuse de Noël s’est emparée de la cité du Doudou qui peut compter sur l’expertise de la main-d’œuvre communale pour la faire scintiller. En effet, en centre-ville et dans les villages, les habitants ont le plaisir de retrouver de majestueux sapins, des casse-noisettes géants, des illuminations féeriques et une multitude d’autres belles décorations dans les lieux les plus fréquentés du territoire montois.

À Cuesmes. - Ville de Mons - Oswald Tlr