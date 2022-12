Ce robot Hyundai est totalement autonome

Ce n’est pas de la science-fiction, même s’il ne s’agit pour l’instant que d’un programme pilote. Le robot que vous avez sous les yeux est capable d’assurer des livraisons tout seul, que ce soit dans un hôtel ou un centre commercial et résidentiel à Séoul. L’engin, développé par le Groupe Hyundai, se compose d’un compartiment sécurisé installé au-dessus d’une unité motrice. En plus du compartiment de transport, un écran affiche les informations destinées aux clients.

Il détecte les obstacles

La plateforme modulaire en question est une unité à roue unique qui regroupe une direction intelligente, un freinage, un entraînement électrique et une suspension, y compris un système de direction à 360 degrés L’unité se déplace de façon autonome grâce aux capteurs Lidar et à la caméra. Un compartiment intégré permet au robot de transporter en toute sécurité les produits à livrer aux clients. Il peut détecter et éviter les obstacles fixes et mobiles pour une progression sans heurts et une livraison rapide.