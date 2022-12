Deux restaurants italiens à Bruxelles repris dans le top 50 des meilleurs restaurants italiens au monde

Bruxelles est à l’honneur dans le top 50 des meilleurs restaurants italiens au monde pour l’année 2023 avec deux adresses.

Tout d’abord le Senzanome conserve sa place dans ce top 50 en étant 14e (il était 13e l’année passée). « Giovanni Bruno a fondé ce restaurant en 1997, situé dans l’un des plus beaux quartiers de Bruxelles. Le lieu a l’essentiel, des lignes épurées, des tables sans nappes, tout le monde souriant et toujours ouvert au rire, un vrai plaisir. En cuisine, Giovanni Bruno mise sur une simplicité apparente, des goûts reconnaissables, le tout parfaitement réalisé. Le midi, il est possible d’opter pour un menu trois services à un prix très abordable. La carte des vins parle italien, avec une sélection vraiment intéressante », décrit le site internet au sujet du restaurant étoilé situé dans le quartier du Sablon.