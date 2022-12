Villers-le-Bouillet propose un achat groupé à ses citoyens pour économiser sur leur facture d’énergie

Comme 20 autres villes et communes, Villers-le-Bouillet s’associe à la plateforme Wikipower pour organiser chaque fin d’année un achat groupé d’électricité verte et de gaz. Disponible jusqu’au 23 décembre, l’offre de 2022 vise à profiter de la tendance baissière des prix sur les marchés de l’énergie, après de longs mois de hausse. Pour cette édition, l’achat groupé a déjà séduit plus de 260 ménages villersois, qui pourront économiser jusqu’à 953 € sur leur facture d’électricité et de gaz annuelle. À la suite de la mise en concurrence, c’est le fournisseur Octa + qui a remporté l’enchère.

En septembre dernier, Villers-le-Bouillet a lancé, conjointement à 20 autres villes et communes, un nouvel achat groupé d’énergie en partenariat avec la plateforme Wikipower. Accessible aux ménages et aux indépendants, le concept d’achat groupé fonctionne de façon simple et efficace : rassembler le plus de consommateurs possibles afin de négocier d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. Cette initiative locale et responsable permet aux citoyens de réduire ensemble leurs factures d’énergie, augmentant au passage leur pouvoir d’achat, tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique.