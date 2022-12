Le ruisseau du Patiaux à Waterloo se pare d'une nouvelle haie: «Cela constitue une barrière supplémentaire contre les inondations»

C'est dans ce cadre qu'une équipe d'ouvriers communaux vient de planter une nouvelle haie, le long des berges du ruisseau le Patiaux, dit « Ry Patiau ». D'une longueur approximative de 90 mètres, elle se compose de 35 mètres de plants de charme et d'une autre section mixte, comprenant sept autres essences : le saule à oreillettes, la bourdaine, le cerisier à grappes, le sureau noir, le prunellier, l'aubépine à un style et la viorne obier. Ces nouveaux pieds – qui doivent à présent se développer – sont bien entendu combinés à la végétation déjà sur place.

Waterloo est située à cheval sur 2 sous-bassins hydrographiques : celui de la Senne et celui de la Dyle-Gette. Afin de gérer les cours d'eau situés sur son territoire, la Commune a conclu des partenariats avec ces deux Contrats de Rivières. Elle s'engage ainsi dans des programmes de restauration des cours d'eau et de leurs abords.

À terme, ces arbres sont destinés à créer ce qu'on appelle un cordon rivulaire. Il s'agit d'un alignement de végétaux indigènes installé le long d’un cours d’eau et qui joue de nombreux rôles : il forme un corridor écologique servant de refuge à la petite faune, protège les berges, lutte contre l’érosion, filtre les sédiments, réduit les crues, etc.

« Cette haie constitue une barrière supplémentaire contre les inondations », se réjouit Raphaël Szuma (MR), membre du Collège communal en charge de l'Environnement. « Elle concrétise également la mise en œuvre d’une partie du Plan climat et du Contrat de Rivière. »

Ce boisement fait suite à d'autres travaux d'entretien qui se sont achevés fin 2021. La Commune avait alors réaménagé et consolidé une section dégradée des berges du Ry Patiau en installant des gabions. Ce chantier a permis de limiter les risques d'inondations locales qui auraient pu être provoquées par le détachement d’éléments (terres, branchages, pierres…) pouvant faire obstacle à l'écoulement de l’eau.

Les efforts continuent

D'autres actions sont encore prévues dans les prochaines années, mais elles seront d'ampleur plus modeste. Même s'ils ne sont pas nécessairement liés aux Contrats de Rivières, les travaux les plus importants ont été réalisés il y a quelques années déjà : le Patiaux a été canalisé dès les années 70, lors de la construction du bassin d'orage du Bois des Bruyères, et son chenal a déjà fait l'objet de plusieurs réfections.