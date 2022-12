Un corps sans vie retrouvé dans le zoning commercial de Froyennes: il s’agit d’une personne sans domicile fixe

Une macabre découverte a en effet été réalisée ce mercredi dans le zoning commercial de Froyennes, et plus spécifiquement dans la zone où se situent les magasins Plumart, Vandenborre ou encore Delcambe. Le corps sans vie d’une personne a été retrouvé dans la partie végétalisée du zoning commercial.

Vu les conditions climatiques actuelles, le froid pourrait ne pas être étranger à la cause de la mort de cette personne sans-abri. Si nous ne sommes pas encore entrés officiellement dans la saison hivernale, les températures, elles, le sont bien. Si les journées sont très froides, les nuits le sont encore plus avec des températures plus que glaciales. Si, comme d’autres communes, la Ville de Tournai propose certains services comme un abri de nuit, certaines personnes préfèrent se débrouiller seules, quitte à passer la nuit dehors…