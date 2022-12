Mercedes-Maybach « Haute Voiture » : bling-bling à souhait

A la base, c’est une Mercedes-Maybach S 680. Et si rien n’a été modifié d’un point de vue mécanique, la finition est totalement exclusive. A commencer par la teinte bicolore bleue et rose. En ouvrant les portes, des projections animées par des LEDS offrent un jeu de lumières tant à l’avant qu’à l’arrière. Mais c’est dans l’habitacle que ça se passe vraiment. Les teintes retenues sont le bleu, le rose et le blanc. Le tissu bouclé ajoute des nuances de beige et d’or avec du blanc cristallin pour le cuir.

Avatars en smoking

Les tapis de sol sont en lin et mohair, et les indispensables flûtes à champagne sont de couleur or rose. Le système d’info-divertissement MBUX a lui aussi été modifié, avec des « nuages étincelants en or rose scintillant qui soulignent l’atmosphère des podiums », dixit Maybach. Les riches clients (le prix n’a pas été annoncé) auront même droit à 12 avatars ornés d’accessoires et habillés en smoking, queue de pie ou robe de soirée !