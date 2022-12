Plus d’autonomie pour la Jaguar F-Pace PHEV

Pour son millésime 2024, la Jaguar F-Pace P400e accueille un bloc de batteries plus grand comportant neuf modules au lieu de huit, ce qui porte la capacité de stockage à 19,2 kWh. L’autonomie électrique passe ainsi de 53 km à 65 km maximum, soit une augmentation de plus de 20 %. Cette amélioration réduit également les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui s’élèvent désormais à 37 g/km et 1,6 litre/100 km.

Equipement enrichi

Parmi les autres changements dans la gamme F-Pace, on retient l’écran numérique TFT de série sur tous les modèles, ainsi que des jantes de 19 pouces. De série également : le système d’info-divertissement Pivi Pro avec Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, le Pack Black a été enrichi d’une finition Gloss Black pour les coques de rétroviseurs, la calandre, le contour des vitres et le badge arrière.