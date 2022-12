Concerts, food-trucks, animations: le marché des créateurs «Culturiosité» se tiendra ce samedi 17 décembre à l’Université du Travail de Charleroi

L’objectif derrière cet événement, est de rendre la culture accessible aux visiteurs. Et ainsi, créer un moment de partage culturel. Cette démarche sert aussi de prétexte pour mettre en lumière les différents créateurs et artistes qui ont un univers à faire découvrir.

Au programme : stands de créateurs et artistes en tout genre, food-trucks, concerts, animations, ateliers, escape-game et bien plus encore !