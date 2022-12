Nationale 5: le remplacement complet du viaduc d’Yves-Gomezée et la construction du pont entre Jamagne et Jamiolle ne débuteront pas avant 2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Nationale 5 qui, à terme, est censée devenir une autoroute à part entière (E420), fait régulièrement l’objet de travaux d’entretien ou de réfection. Deux chantiers de grande importance y sont envisagés depuis plusieurs années.

Le revêtement du viaduc se détériore également. - JLP

Le plus impressionnant concerne le viaduc d’Yves-Gomezée, qui doit être complètement déconstruit et reconstruit. Toutes ses composantes, du revêtement jusqu’aux piliers, seront ainsi remplacées pour un montant total estimé à 15.000.000 € HTVA en 2021. Autant dire qu’avec la flambée des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, l’ardoise sera plus salée.