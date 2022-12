Daniel apprend que sa femme le trompe et pète une durite à Thuillies: il s’en prend même aux policiers qui sont intervenus!

Les faits remontent à quelques semaines. Daniel est dans tous ses états lorsqu’il découvre que sa compagne le trompe et qu’elle le quitte. Il voit son monde s’écrouler, avec deux jeunes enfants au milieu du jeu de quilles. Alors, il s’est un peu énervé. D’abord quelques coups de fil bien sentis, avec menaces et insultes. Puis une « visite » sur place, histoire de démolir la voiture de son ex et, enfin, une scène d’outrage et de rébellion à l’égard des policiers appelés en intervention.

Daniel reconnaît tout, devant le tribunal : les menaces, les noms d’oiseaux, les dégradations, la rébellion. Du genre nerveux et encore sous le choc de la séparation, il explique : « Je reconnais tout et je regrette mon comportement. Je ne me reconnais pas dans ces faits, je ne suis pas ce genre de personne. Mais il y a le contexte. J’ai pété une durite ». Il reconnaît aussi la problématique d’alcool qui sous-tend les faits…