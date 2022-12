Plus de 375.000 euros en faveur de la biodiversité dans nos communes namuroises et de la Botte du Hainaut

La commune de Gedinne se voit attribuer 1.950 € pour sa Journée de l’Arbre 2023. La commune d’ Hamois reçoit 11.765 € dont 9.765 € pour réhabiliter les chemins 33 et 49 à Schaltin. À Bièvre , la commune bénéficie d’un subside de 12.000 € afin de réaliser divers projets : notamment l’achat de matériel, la végétalisation des cimetières, la plantation d’arbres et la mise en place de nichoirs.

Même somme sera offerte à la commune d’ Onhaye pour la plantation de haies et de mixtes indigènes, la création d’un espace vert (3.803 €), la création d’une prairie fleurie dans l’enceinte de la Chapelle de Serville, l’organisation d’une Semaine de l’Arbre et d’animations thématiques. La commune d’ Hastière obtient 10.534 € afin de végétaliser le cimetière d’Agimont, de planter une haie anti-érosive sur les hauteurs du plateau de Lenne et pour de la sensibilisation.

La commune de Florennes disposera de 6.310 € pour mener à bien ses différents projets. À Philippeville , 11.950 € seront les bienvenus pour restaurer la prairie à Mollinion à Roly, aménager le verger de Jamiolle, créer des panneaux pédagogiques sur le site du tombeau de Franchimont, aménager la carrière du Tienne Al’Gatte, et distribuer des plants. La Ville de Couvin recevra 12.000 € qui l’aideront à rédiger six fiches projets.

À Fosses-la-Ville, la commune aura 9.900 € pour organiser sa Semaine de l’Arbre, planter des haies et arbres indigènes, et installer des panneaux didactiques. Viroinval disposera de 8.893 € pour encourager la biodiversité dans la carrière Michelet et au verger de l’Abbé Collard, des plantations, etc. La Ville de Walcourt bénéficie de 7.500 € pour créer un arboretum didactique, planter une haie et distribuer des arbres.

La Ville de Namur aura 8.688 € : 4.829,51 € pour réaliser des plantations en bord de route et chemin à Loyers, accueillir et développer la biodiversité à l’école communale de Beez (620 €), 1.238,05 € pour de l’éco-pâturage avec un troupeau de moutons rustiques, et 2.000 € pour la Journée de l’arbre 2023. Floreffe recevra 12.000 € pour restaurer la mare du centre culturel et sa Journée de l’Arbre.

Jemeppe-sur-Sambre recevra 10.038 € pour sa Journée de l’Arbre et des aménagements d’espaces. Sambreville aura droit à 9.280 € pour sa Semaine de l’Arbre, la plantation de haies vives et pour les jardins de la maison de repos La Sérénité. À Mettet, 3.000 € financeront la Journée de l’Arbre et la biodiversité dans les écoles. Ohey bénéficiera de 5.500 € pour neuf fiches projets.

La Ville de Ciney, quant à elle, recevra 12.000 €, dont plus de la moitié pour les arbres de naissances. Le reste ira à la Semaine de l’Arbre, aux nids à cincles plongeurs, à l’école du dehors, ainsi qu’à des panneaux didactiques. Profondeville disposera de 12.000 € pour aménager un terrain communal en zone inondable vers plus de biodiversité, sa Semaine de l’Arbre, sensibiliser les ouvriers communaux aux bonnes pratiques, ainsi que pour de la sensibilisation et des achats de nichoirs.

6.400 € seront attribués à la Ville de Gembloux pour créer des nichoirs à Grand-Leez, un potager partagé à la Closière, protéger une prairie mésophile à Ernage, créer un éco-jardin de l’Orée du Bois, et distribuer des arbres lors de la Semaine de l’arbre. Les voisins d’Éghezée recevront 3.537 € pour leur Semaine de l’Arbre ainsi qu’un panneau didactique le long du Nachau dans le sentier à Aische-en-Refail.

Fernelmont aura 10.102 € à sa disposition pour former ses ouvriers, placer une haie et clôture à Forville, ainsi qu’une haie à Pontillas, pour sa Semaine de l’Arbre et pour des panneaux didactiques. La Bruyère obtiendra 11.765 € pour un ponton d’observation, sa Journée de l’Arbre et la création d’un nichoir et d’un muret en pierres sèches. Assesse aura 11.938 € pour distribuer des arbres, créer une passerelle d’accès piéton dans la réserve de Baive, ainsi qu’un îlot biodiversité dans le cimetière de Sorinne-la-Longue, deux mares rue de la Pichelotte à Sart-Bernard, et d’autres fiches projets.

La Ville de Rochefort aura droit à 11.937 € pour mener à bien ces projets : aménagement de trois bâtiments désaffectés pour les chauves-souris, création d’un sentier forestier sur une parcelle communale au Bois de la Héronnerie à Lessive, restauration du jardin du presbytère à Laloux, distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre. Houyet dispose de 10.640 € afin d’aménager une zone verte et de distribuer des arbres. Anhée aura 11.989 € à sa disposition pour planter de la végétation dans les espaces publics, aménager le site du grand Pachis à Bioul et celui du Petit Bois à Anhée, végétaliser les cimetières, et distribuer des arbres.

Andenne bénéficie de 11.244 € pour réaliser diverses fiches. La commune d’Havelange aura 12.000 € pour placer différents nichoirs, planter une haie à la plaine de Maffe, mise à disposition de matériel et panneaux didactiques, et la distribution de plants lors de la Semaine de l’Arbre. La Ville de Beauraing recevra 9.580 € pour son projet d’éco-pâturage et la pose de nichoirs. À Yvoir, la commune reçoit 11.600 € pour ses fiches projets.