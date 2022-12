Deux nouveaux Carrefour Express ouvrent leurs portes à Bruxelles: voici où ils vont s’installer

Ils s’adressent à une clientèle résidentielle et de passage, ainsi qu’aux étudiants des écoles primaires et secondaires situées à proximité immédiate. Ces Express urbains représentent tous deux l’illustration concrète et pratique de la stratégie Act For Food de Carrefour dont le but est de toujours rendre le meilleur accessible à tous.

Le Carrefour Express de Laeken se distingue par son offre très complète et variée. Avec ce nouveau magasin, Semra Koyuncu & Sahin Polat relèvent le défi de l’ouverture d’un deuxième magasin. Ils exploitent actuellement le Carrefour Express de la cage aux ours à Schaerbeek.