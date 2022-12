La Fête du Père Noël Vert ravira les enfants défavorisés de Viroinval et Givet

Cette fête s’adresse en priorité aux enfants de Viroinval et de Givet qui n’ont pas la chance de recevoir la visite du Père Noël rouge en cette fin d’année. Elle avait été annulée ces dernières années à cause du Covid. Un car rempli d’enfants de Givet fera le déplacement.

Le Centre culturel Action-Sud de Nismes et ses partenaires, le CPAS de Viroinval, le Secours Populaire Wallonie-Bruxelles et le comité de Givet du Secours Populaire français, organisent la Fête du Père Noël Vert, ce samedi 17 décembre. L’événement se déroulera dans le bâtiment culturel (10 rue Vieille Église) à partir de 13h30.

L’équipe d’Action-Sud prévoit des animations gratuites : initiation à la magie, lecture de kamishibaï, ateliers artistiques sur le thème de Noël. À 15h, le spectacle de Claude Vonin « Totus Cordus » ravira petits et grands. L’accès au spectacle est fixé à 6 € en prévente (060/31.01.60 ou billetterie@action-sud.be ) et à 8 € sur place.

Tout le monde partagera ensuite un goûter. « Le Père Noël Vert ouvrira les portes de sa caverne à cadeaux et accueillera les enfants qui ont reçu leur invitation personnelle. Chacun choisira son cadeau ainsi qu’un livre et une peluche et prendra la pause avec Père Noël pour une photo souvenir », annonce Action-Sud.