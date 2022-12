Des associations de piétons en campagne contre les trottinettes mal garées à Bruxelles

La plateforme «walk», qui rassemble des citoyens et acteurs bruxellois autour des piétons et de la marche, a organisé mercredi une campagne, en collaboration avec le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB), pour sensibiliser aux conséquences des trottinettes et vélos partagés mal garés.

En 2023, une nouvelle règlementation sera introduite en Région bruxelloise concernant les nombreuses trottinettes et vélos partagés circulant sur son territoire. La plateforme citoyenne ‘walk’ et l’ASBL CAWaB espèrent que les règles seront suffisamment strictes pour que les trottoirs restent des endroits sûrs, accessibles et sans obstacles pour les piétons.