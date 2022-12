Aline tuée à Quévy: «Ce n’était pas le Frédéric habituel», assure la conductrice de bus qui a embarqué Frédéric Lepoint la veille du meurtre

Mercredi, beaucoup de témoins ont parlé de Frédéric, un homme qui n’a certainement pas le profil d’un criminel. Toutefois, il est incapable de répondre aux indices qui remettent en cause sa thèse d’un vol perpétré à 3h du matin, dénonçant les pressions policières et les mensonges de la presse.

Le 4 décembre, Ludivine prend son service à 6h45 à la gare de Mons. A 7h, elle passe par la rue Georges Tondeur. « La lumière de la pièce située près du garage était allumée, je suis formelle », dit-elle. Un quart d’heure plus tard, elle repasse dans la rue, et la lumière est éteinte. Elle s’en souvient très bien. D’ailleurs, après les faits, cette histoire de lumière l’a titillé. Elle est allée voir son responsable, lequel l’a conseillée d’aller à la police.

Une presse qu’il maudit, mais dont il se sert aussi pour ses intérêts. Ainsi, alors qu’il n’est pas encore inculpé, il veut faire un enregistrement à la RTBF, avec la complicité d’une connaissance dans la maison, pour raconter sa version, à diffuser après une éventuelle incarcération… Une manœuvre qui en étonne plus d’un, à commencer par l’avocat général ! Un homme qui n’a rien à se reprocher reste généralement assez discret, et ne s’épanche pas non plus sur les réseaux sociaux comme le fait l’accusé depuis huit ans…