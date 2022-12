La librairie Phylactère à Soignies ferme ses portes : «Ça fera un gros pincement au cœur, mais on passe à autre chose sans regret»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La vitrine de Phylactère égaye la rue de Mons à Soignies depuis de nombreuses années. Dany a repris la boutique il y a 23 ans, en décembre 1999. Sa femme Chantal l’a rejoint dans l’aventure un petit peu après. La rencontre de Chantal et Dany laissait présager de leur aventure ensemble : « On s’est connu par la passion de la bande dessinée, » se souvient Chantal. Dany aime particulièrement les œuvres de Julliard, Chantal « reste aux classiques », avec une préférence pour Franquin. « Mais il y en a plein de très bons ! »

Que l’on soit client ou qu’on se contente de regarder les ouvrages exposés en passant devant la boutique, Phylactère et le couple sont un élément emblématique du paysage de la rue commerçante. Et ils le seront encore pendant une semaine seulement : âgés de 63 et 65 ans, il est temps pour eux de fermer ce chapitre de leur vie.