Une nouvelle maison Croix-Rouge à Pepinster et une seconde antenne à Verviers, en Pré-Javais

Au plus fort des inondations survenues durant l’été 2021, trois points d’accueil ont été ouverts dans la commune de Pepinster. Sept jours sur sept, durant plusieurs mois, ces lieux, postes avancés de la Croix-Rouge au plus près des sinistrés, ont proposé des ateliers créatifs, divers événements festifs, des animations et surtout des distributions de repas quotidiennement, ainsi que 2 tournées mobiles pour atteindre les personnes sinistrées plus éloignées et dans l’incapacité de se déplacer.

de videos

Les points d’accueil ont témoigné de leur nécessité comme lieux d’écoute et de soutien social, comme des endroits chaleureux, conviviaux, d’accueil inconditionnel où l’on peut se poser et se réchauffer.