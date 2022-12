Tennis: du changement pour les doubles en Interclubs, les points seront calculés différemment

Une fois que les dirigeants sont parvenus à s’entendre lors de la dernière AG de l’année, on a appris que l’on organiserait à nouveau le masters en doubles et chez les jeunes en 2023. Il va falloir proposer sa candidature pour celui des doubles.

Celui des jeunes sera organisé par le club de Chapelle. « S’il n’y aura pas de masters en simples, c’est pour une question de calendrier. Avec le masters national, c’était impossible de l’organiser », a expliqué Francis Lewuillon, membre du comité régional hennuyer qui a aussi tenu à préciser qu’il y aura bien un premier classement du critérium établi avant la première mouture des classements individuels et un second par la suite.

Ariane Courtois dit stop

Après la page réservée au critérium, on s’est focalisé sur la nouvelle proposition de comptabilisation des victoires en interclubs. Les succès en doubles lors des interclubs régionaux ne rapporteront plus deux points comme lors des éditions précédentes.

« Un seul point sera attribué comme chez les nationaux mais avec tout de même une valorisation pour les équipes qui remporteront les doubles. Ainsi, si une équipe remporte deux ou trois doubles lors des interclubs à 6 joueurs mais perd finalement la rencontre, elle engendrera finalement un point et son adversaire en aura deux. Si une équipe gagne la rencontre et au minimum deux doubles, elle aura les trois points. Pour les rencontres à 4 joueurs où les deux équipes sont à égalité après les simples et ensuite remportent chacune un double, elles seront créditées d’1,5 pt au classement final vu que ce bonus d’un point octroyé pour les doubles a été divisé par deux ».

Place maintenant à la remise des prix du Critérium qui se tiendra ce samedi 17 décembre à l’auditorium Abel Dubois de Mons. Les responsables des clubs se retrouveront ensuite le 18 février à Mons pour une nouvelle assemblée où il faudra remplacer le Louviérois Roland Morelli ainsi que la secrétaire Ariane Courtois qui ne souhaitent plus poursuivre l’aventure.