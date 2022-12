Le 26 décembre, c’est le retour du concours du Roi du Pâté gaumais à Virton

« …El kiosqu’ atout bin vûde Nathaliiiii…i, et sous la tonnelle gn’avant pachoûne, la lala â... Ç’atout bin trist’ dè voir ça ». Entretemps, en 2021, nous avons pu vous annoncer que le 29 octobre 2020, la Maison de sa Majesté le Roi a autorisé le Comité des Fêtes à porter le titre de « Société royale ».

On ne peut que s’en réjouir, en félicitant tous les bénévoles et présidents successifs qui se relaient et œuvrent depuis le 10 octobre 1968 au sein du Royal Comité des Fêtes de Virton.